В Калининграде побит температурный рекорд 1977 года

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области 8 ноября были побиты суточные температурные рекорды, зафиксированные в 1977 году и продержавшиеся 45 лет. Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» во «ВКонтакте».

Данные по метеостанциям региона таковы:

- Калининград +14,3 (предыдущий рекорд +13,8, 1977);

- Железнодорожный +14,0 (предыдущий рекорд +13,1, 1977);

- Балтийск +13,5 (предыдущий рекорд +13,2, 1977).

Отмечается, что волна потепления вызвана горизонтальным перемещением более прогретых воздушных масс с юга на фоне и без того аномально теплой погоды, сохраняющейся последние несколько недель.

Сегодня, 9 ноября, днем температура воздуха по области вновь поднимется до отметок в +11...+14 градусов, и, возможно, вновь будет побит температурный рекорд в Калининграде, зафиксированный в 1977 году, который на данный момент составляет +13 градусов.