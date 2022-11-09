Калининградцы стали чаще пользоваться услугами химчисток и автосервисов

Жители Калининграда готовятся к зиме и все чаще пользуются различными профессиональными услугами, которые находят в интернете. По данным Авито, с сентября по октябрь калининградцы чаще обращались к мастерам по пошиву одежды на заказ (+61%) и за услугами автосервиса (+22%).

Также в топе обращений и поиска – химчистка. Спрос на подготовку вещей к зиме вырос. А вот средняя цена за выведение простых пятен составляет 150 рублей.

Также в преддверии заморозков спрос на услуги автосервиса вырос на 22%. Число предложений об услугах с сентября по октябрь этого года по сравнению с предыдущим годом стало больше на 50%.

Среди запросов – шиномонтаж и ремонт отопительной системы в автомобиле.