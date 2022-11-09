У побережья Балтийского моря заметили птиц из Красной книги

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Чернозобые гагары остановились на Балтике по пути к Черному морю. Их заметили у морского побережья Куршской косы. Птицы совершают осеннюю миграцию и остановились на Балтике на отдых.

Как сообщает пресс-служба национального парка, эти гагары выводят потомство на севере, на озерных берегах, а зимуют на морских побережьях с умеренным климатом.

- У нас гагара обычно встречается на весеннем и осеннем пролете в прибрежной части морской акватории и реже на зимовке. Центрально-европейская популяция чернозобой гагары занесена в Красную книгу Российской Федерации, - рассказали в нацпарке.

Гагары зимуют на Черном море, а акватория Балтийского моря в районе Куршской косы является узловой точкой их миграции с длительными остановками.