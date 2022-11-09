С начала года более 800 семей получили сертификат на областной материнский капитал

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В 2022 году более 800 семей получили сертификат на областной материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, размер областного маткапитала при рождении третьего и четвертого ребенка составляет 100 тысяч рублей. 200 тысяч рублей предусмотрены при рождении пятого и последующих детей.

Выплата доступна семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 3,5-кратную величину прожиточного минимума.

«Областной материнский капитал востребован среди многодетных семей. Он назначается дополнительно к иным федеральным и региональным мерам поддержки, – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер. – Жителям выдается сертификат, средства которого можно направить на различные цели: улучшение жилищных условий, ремонт дома или квартиры, покупку автомобиля, мебели, бытовой техники, медицинское обследование, лечение матери или ребенка. Чаще всего выплату используют для приобретения мебели или техники».