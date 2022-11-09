В администрацию Калининграда пришел новый глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Новым главой комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда стал Николай Уханов.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии, ранее чиновник руководил министерством транспорта Пермского края.

Как сообщает «Коммерсант», Уханову поступало несколько предложений, в том числе предлагали работу в Москве. Но он выбрал Калининград.

Отмечается, что в Калининграде главе комитета дали квартиру. Николай Уханов приступил к работе в мэрии Калининграда 7 ноября.

О том, что из мэрии уволился руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Гулевских, стало известно в середине октября. Чиновник написал заявление, ушел по собственному желанию.

Напомним, Дмитрий Гулевских руководил комитетом с марта. Ранее эту должность занимал Дмитрий Галкаев.