В Калининграде уголовник украл неисправную машину с парковки

В Калининграде полицейские раскрыли кражу неисправного автомобиля с парковки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Ауди 100» пропала со стоянки около ресторана на площади Калинина. Вскоре сотрудники полиции обнаружили машину около Бранденбургских ворот, а затем установили личность вора.

Как оказалось, ранее судимый 33-летний горожанин с помощью эвакуатора вывез иномарку по месту своего жительства, собираясь разобрать на запчасти. Однако вскоре он запаниковал, что полиция его найдет, отвез автомобиль к Бранденбургским воротам и бросил там.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.