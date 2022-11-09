В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 9 ноября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 9 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 9 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на следующих улицах:

ул. Аллея Смелых, 31а,

ул. Дзержинского, 98а-106а-д, 104а-в (детская поликлиника №5),

ул. Черниговская, 19-57,

ул. Дзержинского, 205а,

ул. И. Земнухова, 4-10,

пр-д Андреевский, 1-й 2-18, 1-19,

ул. Андреевская, 2-32, 1-23,

ул. Георгиевская, 1-9,

ул. Подп. Емельянова, 47-53, 207-251, 226, 230,

ул. Станиславского, 1-41, 2-32а.

С 9:00 до 20:00 на время отключения электроэнергии на ул. Черниговская, 33а,б будет отсутствовать также холодная вода.

С 9:00 до 18:00 будет отключено холодное водоснабжение на ул. Интернациональной, 11-25, ул. Л. Иванихиной, 10-20, ул. Толстикова 77-81.