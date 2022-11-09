В поселке под Багратионовском открыли модельную библиотеку

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В поселке Долгоруково Багратионовского района открыли обновленную модельную библиотеку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В обновленной модельной библиотеке сделано несколько тематических зон. «Культ-зал» станет летней дискуссионной площадкой на веранде: здесь будут проводиться конкурсы, праздники, беседы, обзоры. «БиблиоХолл» – пространство для чтения и социокультурный центр, площадка получения информации и документов во временное пользование.

Для оказания услуг населению будет действовать «Деловой центр», оснащенный принтером, ксероксом, брошюратором, ламинатором. «ИнтеллектЗал» – зал коллективной работы: здесь будут проходить праздники, встречи, уроки истории, беседы, обзоры книг, занятия творческого женского клуба.

В зоне уединенного чтения можно почитать книги из Национальной электронной библиотеки. В отделе «Связь времен» расположены стеллажи с литературой и выставками по краеведению. В одном из залов выделена молодежная мультимедиазона с видеооборудованием – место общения, творчества молодых людей, также здесь есть «Уголок меломана».

В детском отделении библиотеки сформировано книжное пространство для детей, игровая зона с интерактивным столом, игровой приставкой, интерактивной песочницей, арт-мастерская. Также в детском отделении работает «Библиопродленка». В помещении есть столы, удобные стулья для занятий детей, выписываемые детские газеты и журналы, детские энциклопедии, словари и справочники