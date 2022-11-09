Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 21 ноября

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.

С 8 по 21 ноября фоторадары будут установлены:

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;

на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград;

на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;

на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;

г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Ленина;

г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Большая Окружная;

на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;

на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;

на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино;

на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловска;

на 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону города Зеленоградск;

на 17 километре «Калининград-Зеленоградск в сторону Калининграда;

привокзальная площадь аэропорта «Храброво».