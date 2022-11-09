Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 21 ноября

.
Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.
С 8 по 21 ноября фоторадары будут установлены:
На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;
на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград;
на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;
на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;
г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Ленина;
г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Большая Окружная;
на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;
на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;
на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино;
на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловска;
на 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону города Зеленоградск;
на 17 километре «Калининград-Зеленоградск в сторону Калининграда;
привокзальная площадь аэропорта «Храброво».