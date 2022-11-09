Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Артем ЛЕНЦ

За сутки в Калининградской области выявили 30 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 13 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 10 человек.

В каких городах области за сутки выявили коронавирус:

Озерский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 1,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 2,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 1.