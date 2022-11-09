Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Артем ЛЕНЦ
За сутки в Калининградской области выявили 30 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 13 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 10 человек.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
Озерский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 1,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 2,
Советский городской округ - 3,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 2,
Янтарный городской округ – 1.