На месте снесенного дома на улице Борзова разобьют сквер

Снос дома на ул. Борзова. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на месте пустыря, образованного после сноса дома на улице Борзова, планируют организовать сквер. От этой идеи власти не оказываются. Об этом первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Там снесли не один, а несколько домов. Действительно, мы обещали, что там будет сквер, будет какая-то досуговая деятельность организована. Сейчас ведется проектирование этой территории, она захватит даже чуть больше муниципальной земли, нежели под снесенными домами, - сказал замглавы в эфире.

При этом Игорь Шлыков отметил, что к реализации проекта приступят одновременно с реконструкцией улицы Леонова, но прежде предстоит ремонт улицы Красной.

- Мы отторговали конкурсную процедуру по ремонту улицы Красной, появился подрядчик. Срок производства работ переходит на 2023-й и частично может захватить 2024 год. Когда закончим Красную, сразу переходим на Леонова. И сквер будет в комплексе сделан, - заключил Игорь Шлыков.