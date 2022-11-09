В Калининграде на улицах вдоль дороги будут рисовать велополосы

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В Калининграде улицы начали проектировать с велополосой, чтобы было удобно велосипедистам и чтобы пешеходы комфортно чувствовали себя на тротуаре. Об этом первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда». Чиновник призвал калининградцев активнее пользоваться самокатами, велосипедами и роликами.

- К сожалению, история, когда несутся любители быстрой езды по тротуару, не замечая никого, есть. Это проблема, присущая не только Калининграду. Культура вождения должна быть. Мы сейчас много внимания уделяем созданию велодорожек в Калининграде, на тротуарах размечаем отдельно территорию для велосипедов и самокатов, отдельно для пешеходов. И начали работать над историей создания велополос вдоль дороги. Велополоса – в приоритете, - сказал Игорь Шлыков.

Он отметил, что в городе сейчас ряд улиц проектируется с велополосой, чтобы пешеходы чувствовали себя более комфортно на тротуаре.

- Правда, возникает дилемма: а маленькие на самокатах как? А кто боится, как им проехать? Мы стараемся найти компромисс и все вопросы обсуждаем, в том числе с помощью СМИ: где и какая велополоса уместнее, - сказал Игорь Шлыков.