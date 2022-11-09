Власти заявили о завершении капремонта автодороги Калининград - Полесск

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области завершен капитальный ремонт автодороги Калининград - Полесск. Последним был сдан в эксплуатацию 20-километровый участок от Баевки до Полесска.

«Это самый капиталоемкий дорожный объект, так как стоимость работ составила более одного миллиарда рублей. Дорогу расширили: сейчас ширина проезжей части составляет 7 метров, обочины по 2,5 метра с каждой стороны», - рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

Помимо этого, на дороге сделали освещение, капитально отремонтировали тридцать автобусных остановок, шесть мостовых переходов. Во всех поселках обустроили тротуары протяженностью более десяти километров.

Напомним, трасса Калининград - Полесск начинается от Гурьевской развязки и идет до Полесска, ее общая протяженность более 40 километров. Для удобства производства работ ее разбили на три участка. Два участка - от транспортной развязки до Баевки - отремонтировали в предыдущие годы.