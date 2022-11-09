Блошиный рынок у башни «Врангель» намерены ликвидировать к лету 2023 года

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Блошиный рынок у башни «Врангель» власти Калининграда намерены ликвидировать к лету 2023 года, территория парка будет благоустроена, а торговцы покинут свои места. Об этом первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Проект в высокой стадии готовности, парк Каштановый будет благоустраиваться. Мы уже знаем, что там будет, и в этой связи блошиного рынка там точно не будет! Все «блошники», извините, люди, которые торгуют на так называемом блошином рынке, частично переехали и еще переедут в «Мир друзей», это совсем рядом. Часть может переехать на бывший завод «Остмарк». Часть где-то еще себе найдут место. Остальные покинут парк, - сказал заместитель главы администрации Калининграда.

Игорь Шлыков отметил, что блошиный рынок намерены ликвидировать ближе к лету 2023 года.