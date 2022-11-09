В Калининградском зоопарке на крыше обнаружили пятерых котят, им ищут хозяев

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Котят на территории Калининградского зоопарка нашли еще в конце августа. Малышей обнаружили на зеленой крыше Дома тропических птиц прямо под колючим кизильником. Маму-кошку так и не дождались. С тех пор малявками занималась орнитолог зоопарка Маруся Черненкова.

Теперь, как сообщает пресс-служба зоопарка, котята подросли, окрепли – настало время выходить в большой мир. Им ищут хозяев.

Коротко о котятах, которые ищут дом:

- серый мальчик (первым упал с крыши, чем привлек внимание людей и спас своих собратьев. Спокойный, игривый, любопытный, шкодит меньше всех);

- рыжий мальчик (свой парень в компании);

- серый мальчик (игрун и подвижен);

- серая девочка (игривая, но быстро устает от игры, очень ласковая);

- бело-рыжий, сирота множества родителей (его взяли было домой, но потом вернули. В меру игривый, в меру ласковый, всегда первым бежит на зов).

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