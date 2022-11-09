В Гурьевском районе обнаружили две нелегальные свалки

В Гурьевском районе выявлены две нелегальные свалки на участках сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Свалки появились в районе поселка Ильичево. Площадь одной из них составила 1,35 гектара, второй – более 2,5 гектара.

В ходе проверки также были выявлены следы сжигания мусора.

Специалисты ведомства взяли пробы почв, чтобы оценить ее состояние и качество. По результатам проверки будет принято решение о проведении соответствующих мероприятий.