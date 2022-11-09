Калининградский активист не смог оспорить срок за нарушение порядка проведения митингов

В Калининграде вступил в силу приговор активисту за неоднократные нарушения порядка проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Ранее мужчина трижды привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения. В апреле 2021 года он вновь принял участие в незаконном митинге и шествии.

По данным суда, горожанин призывал окружающих к активным противоправным действиям, мешал движению пешеходов и транспорта на центральных улицах города.

Напомним, суд приговорил мужчину к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.