В Зеленоградске планируют установить контейнеры с подземными резервуарами

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске планируется впервые оборудовать контейнерные площадки для сбора мусора с подземными резервуарами. Об этом сообщается на странице местной администрации во «ВКонтакте».

По данным местных властей, подобная практика уже применяется в зарубежных странах – на площадках устанавливаются эстетичные мусороприемники, а сами контейнеры располагаются под землей и поднимаются наверх, когда необходимо их опорожнять.

«Хранение и сбор мусора под землей дают возможность изменить внешний вид контейнерных площадок и преобразовать общественное пространство», – отметил глава администрации Сергей Кошевой.

По его словам, наземную часть площадок планируется декорировать девичьим виноградом, чтобы они выглядели более эстетично.