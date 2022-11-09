Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 13:20

Калининградский таксист развозил наркотики по области

40-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
Виктор Сергеев

В Калининграде полицейские задержали таксиста, который занимался сбытом наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

40-летний мужчина под видом перевозки пассажиров ездил по области и доставлял наркотики потребителям. В ходе досмотра в его машине нашли 57 приготовленных к сбыту свертков с метадоном общей массой около 4 граммов. Также при нем были карфентанил и полтора грамма марихуаны.

Задержанный пояснил, что приобретал оптовые партии наркотиков и лично фасовал «дурь» на более мелкие дозы.

Злоумышленника поместили в СИЗО, ему грозит до 20 лет лишения свободы.