Калининградка поборется за 3 млн рублей в финале конкурса «Мисс Офис 2022»

Анна Миронова. Фото: Предоставлено организаторами

Жительница Калининграда Анна Миронова прошла в финал международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис 2022»! Девушка поборется за главный приз – 3 млн рублей!

Анна работает в региональном Центре поддержки предпринимательства. В финал она пробилась в числе 30 счастливиц. Но главный приз получит только одна красавица.

Как рассказали организаторы, 19 ноября состоится финал 13-го сезона «Мисс Офис – 2022».

Оценивать красоту и деловые качества участниц будут Егор Дружинин, Алексей Ягудин, Иван Чуйков, Ирина Астахова, Лена Катина, Маша Янковская и другие приглашенные гости.

Ведущими вечера в 13-ом сезоне станут актер и телеведущий Виктор Васильев и директор конкурса Светлана Бобрикова.