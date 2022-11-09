Житель Советска организовал дома ферму по выращиванию конопли

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Житель Советска у себя в квартире на улице Капитана Сизова выращивал коноплю. Полицейские выяснили это в результате проверки оперативной информации.

В квартире ранее судимого 47-летнего мужчины обнаружены части растений конопли, содержащими наркотическое средство массой около 360 грамм. А также специальный бокс для культивирования наркосодержащих растений.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, бокс был оборудован встроенными вытяжками, системой вентиляции и лампами освещения.

Было изъято семь горшков для выращивания конопли, удобрения, тетрадь с инструкцией по культивированию и различные приспособления для употребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.