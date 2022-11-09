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НовостиЗвезды9 ноября 2022 16:39

Рисунок школьницы из Калининграда выставят в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Рисунок Насти.

Рисунок Насти.

Фото: Предоставлено организаторами

Шесть школьников из Калининград участвовали в конкурсе для одаренных детей России. А победила только одна 10-летняя девочка - Анастасия Яровая, ученица детской музыкальной школы им. Гофмана по направлению «Изобразительное искусство».

Как рассказали в Образовательно-методическом центре, организаторе регионального этапа, юные художники размышляли над темой «Великие имена в истории России». Настя победила с рисунком «Белые ночи» – это иллюстрация к произведению Федора Достоевского.

Как сообщила преподавательница Марина Гущян, иллюстрация была создана в необычной технике гравюры на картоне.

Работа Анастасии Яровой будет представлена в составе специально организованной выставки. Экспозицию откроют в рамках очного этапа конкурса 25-28 ноября в стенах Конюшенного флигеля Юсуповского дворца. Авторы представленных рисунков, фото и объектов декоративно-прикладного искусства сами примут участие в торжественном открытии и получат заслуженные награды.