Рисунок школьницы из Калининграда выставят в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга

Рисунок Насти. Фото: Предоставлено организаторами

Шесть школьников из Калининград участвовали в конкурсе для одаренных детей России. А победила только одна 10-летняя девочка - Анастасия Яровая, ученица детской музыкальной школы им. Гофмана по направлению «Изобразительное искусство».

Как рассказали в Образовательно-методическом центре, организаторе регионального этапа, юные художники размышляли над темой «Великие имена в истории России». Настя победила с рисунком «Белые ночи» – это иллюстрация к произведению Федора Достоевского.

Как сообщила преподавательница Марина Гущян, иллюстрация была создана в необычной технике гравюры на картоне.

Работа Анастасии Яровой будет представлена в составе специально организованной выставки. Экспозицию откроют в рамках очного этапа конкурса 25-28 ноября в стенах Конюшенного флигеля Юсуповского дворца. Авторы представленных рисунков, фото и объектов декоративно-прикладного искусства сами примут участие в торжественном открытии и получат заслуженные награды.