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НовостиОбщество9 ноября 2022 16:48

В Калининграде на Нижнем озере соорудят новый плавучий фонтан

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на воде Нижнего озера появится новый плавучий фонтан. Как сообщает пресс-служба мэрии города, его соорудят специалисты Калининградской службы заказчика.

- К сожалению, старый аэрационный фонтан восстановлению уже не подлежит. Также к 1 мая следующего года в планах привести в порядок и отремонтировать фонтаны на Верхнем озере, - рассказали в горадминистрации.

Фонтан под названием «Голубой ручеек», в районе горбатого пешеходного мостика, оборудуют дополнительно динамической подсветкой, а его водозабор выведут на середину водоема, чтобы не сильно засорялся.