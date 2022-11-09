В Калининграде на Нижнем озере соорудят новый плавучий фонтан

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на воде Нижнего озера появится новый плавучий фонтан. Как сообщает пресс-служба мэрии города, его соорудят специалисты Калининградской службы заказчика.

- К сожалению, старый аэрационный фонтан восстановлению уже не подлежит. Также к 1 мая следующего года в планах привести в порядок и отремонтировать фонтаны на Верхнем озере, - рассказали в горадминистрации.

Фонтан под названием «Голубой ручеек», в районе горбатого пешеходного мостика, оборудуют дополнительно динамической подсветкой, а его водозабор выведут на середину водоема, чтобы не сильно засорялся.