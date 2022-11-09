Калининградская область вошла в число пилотных регионов по развитию научно-популярного туризма

. Фото: Правительство Калининградской области

В число пилотных регионов России по развитию научно-популярного туризма для молодежи вошла Калининградская область. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на зампредседателя правительства РФ, сопредседателя координационного совета по Десятилетию науки и технологий Дмитрия Чернышенко.

Программа, которая стартует с 15 ноября, доступна для участников проекта «Больше, чем путешествие» и студентов.

Первый тур по программе пройдет в Калининградской области 15-18 ноября. Его участниками станут победители и финалисты конкурсов и олимпиад «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание». Они побывают на Куршской косе, а также посетят научно-исследовательское судно «Витязь», экспозиции, посвященные истории изучения Мирового океана. Молодые люди пообщаются с учеными, примут участие в мастер-классах, а также пройдут квест на территории музея.

В десятку пилотных регионов также вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области.

Информация о научных турах здесь. Для студентов информация будет размещена здесь.