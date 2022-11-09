После реконструкции Советского проспекта по нему не будет ходить троллейбус

Грядущую реконструкцию Советского проспекта обсудили в среду, 9 ноября в рамках проекта «ГорПросвет». Выяснилось, что после ремонтных работ на участке Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина не будет ходить троллейбус. Об этом, отвечая на вопрос «Комсомолки», в прямом эфире сообщил Андрей Кобер, начальник отдела организации строительства улично-дорожной сети комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

- У нас идет реконструкция Северного обхода. Участок от Пятого форта до улицы Габайдулина как раз находится в зоне реконструкции. Проектом движение троллейбусов там не предусматривается. Отсутствует техническая возможность разворачивать троллейбус до Северного обхода, так как нет разворотных площадок и мест отстоя троллейбусов, - сказал Андрей Кобер.

- Троллейбус сегодня ходит по Советскому проспекту до ул. Красной, далее заворачивает на улицу Красная, доезжает до улицы Борзова и далее поворачивает на ул. Комсомольску. Этот маршрут не изменится, - сказал чиновник.

Сообщается, что в рамках проекта предусмотрен демонтаж опор контактной троллейбусной сети от ул. Красная до форта №5.