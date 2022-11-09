Игорь Шлыков: В конкурсе на должность сити-менеджера участвовать не буду

Игорь Шлыков. Фото: vk.com

Заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков не намерен выдвигаться на должность главы администрации города этой осенью.

Он в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» отрицательно ответил на вопрос: «Планируете ли вы подаваться на конкурс на сити-менеджера?».

- Я – нет. У нас Елена Ивановна Дятлова возглавляет администрацию. А слухами неправильно питаться, - сказал Игорь Шлыков. – Елена Ивановна решает, какая у нее команда будет. Я готов работать дальше, если Елена Ивановна сделает такое предложение.

При этом от отметил, что администрация города сегодня работает, руководствуясь «проектным командным подходом».

Ранее сама Елена Дятлова сказала, что готовится к выборам сити-менеджера и разрабатывает программу развития Калининграда.