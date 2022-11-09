Антон Алиханов рассказал, сколько мяса и молока получат хозяйства в Калининградской области

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Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининградской области нет проблем с запасами продовольствия и производством продуктов. Об этом в своем Телеграм-канале заявил глава региона Антон Алиханов.
«Еще раз и ответственно: в Калининградской области все хорошо и с запасами продовольствия, и с производством продуктов. Но сезон еще не закончился - на полях и в садах пока еще идет сбор урожая, но предварительные итоги показывают хороший результат», - написал губернатор.
По его данным на конец года в хозяйствах региона планируют получить:
230 000 тонн молока
125 000 тонн мяса
269,2 млн яиц
700 000 тонн зерна
123 000 тонн картофеля
70 000 тонн овощей.
Губернатор отметил, что 9 ноября весь день работал с руководством животноводческих предприятий и овощехранилищ региона.