Под старину: В Черняховске установили фонарный столб с уличными часами

. Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

В Черняховске на улице Пионерской установили уличные часы. Они размещены на столбе с фонарями, которые выполнены под старину.

Как сообщается в группе «Новый Черняховск» во «ВКонтакте» со ссылкой на главу администрации Сергея Булычева, большинство жителей поддержали установку новых часов именно на углу ул. Пионерской возле сквера.

Часы и фонари были сразу же подключены.

По словам главы администрации, власти хотят развивать эту идею и установить такие часы в других местах города.