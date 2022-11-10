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НовостиОбщество10 ноября 2022 5:32

Под старину: В Черняховске установили фонарный столб с уличными часами

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

В Черняховске на улице Пионерской установили уличные часы. Они размещены на столбе с фонарями, которые выполнены под старину.

Как сообщается в группе «Новый Черняховск» во «ВКонтакте» со ссылкой на главу администрации Сергея Булычева, большинство жителей поддержали установку новых часов именно на углу ул. Пионерской возле сквера.

Часы и фонари были сразу же подключены.

По словам главы администрации, власти хотят развивать эту идею и установить такие часы в других местах города.