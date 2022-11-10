В Пионерском на пляже установят качели с видом на море

. Фото: Администрация Пионерского городского округа

В Пионерском возле пляжа продолжается благоустройство сквера памяти рыбаков на ул. Портовой. Как сообщает местная администрация, на променаде готовится вторая зона отдыха.

«Уже установлены: покрытие, дополнительные лежаки, уличные вазоны для растений и урны. Продолжится монтирование настила», - говорится в сообщении администрации в «ВКонтакте».

Отмечается, что предстоит установить качели с видом на море.

Ранее возле сап-станции были нарисованы граффити на стене, место стало популярным у жителей и гостей города.