В Пионерском на пляже установят качели с видом на море

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Фото: Администрация Пионерского городского округа
В Пионерском возле пляжа продолжается благоустройство сквера памяти рыбаков на ул. Портовой. Как сообщает местная администрация, на променаде готовится вторая зона отдыха.
«Уже установлены: покрытие, дополнительные лежаки, уличные вазоны для растений и урны. Продолжится монтирование настила», - говорится в сообщении администрации в «ВКонтакте».
Отмечается, что предстоит установить качели с видом на море.
Ранее возле сап-станции были нарисованы граффити на стене, место стало популярным у жителей и гостей города.