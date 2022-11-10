Антон Алиханов анонсировал строительство крупного молочного комплекса в Полесском районе

В Полесском районе будет построен молочный комплекс. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Антон Алиханов.

«В следующем году будем строить еще один крупный молочный комплекс в Полесском районе. Подробности позже», - написал губернатор.

Он отметил, что в регионе активно занимаются темой развития сельского хозяйства. В частности, вопросами мелиорации.

«Мы очистили и окосили в этом году более 145 км каналов (которые стояли без ухода десятилетиями). Дополнительно закупаем 11 единиц техники. Уже провели ремонт 8 насосных станций, еще 3 завершаем. Они полностью автоматизированы, на них установлены интеллектуальные системы управления, разработанные нашими ребятами из БФУ. Все эти работы позволят ввести в с/х оборот еще 10 000 гектаров земель», - сообщил глава региона.

Он также рассказал о планах на молоко, мясо и другие продовольственные товары в этом году в Калининградской области.