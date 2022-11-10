Храм на улице Комсомольской открывается после капитального ремонта

. Фото: Калининградская епархия

Храм Святого Апостола Андрея Первозванного на ул. Комсомольской, 64, открывается 13 ноября после проведения капитальных ремонтных работ, которые длились полгода.

Об этом сообщает Калининградская епархия.

В храме был проведен капитальный ремонт. Был установлен новый купол с крестом, выполнены работы по благоустройству территории и ремонту фасада и крыши. Также были проведены капитальные работы и внутри храма: новые полы, облицовка стен, новая входная группа, клирос, отреставрирован иконостас, произведен ремонт в алтарной части.

В это воскресенье, 13 ноября, в 10.00 в храме совершат Божественную литургию.