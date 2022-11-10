Ушел из пансионата и пропал: В Светлогорске разыскивают пенсионера

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Светлогорске ищут 72-летнего Владимира Сибирякова, который пропал 8 ноября. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад».

Пенсионер ушел из пансионата «Мечта» и пропал, его местонахождение неизвестно со вторника.

Мужчина худощавого телосложения с короткими седыми волосами и карими глазами. Рост – 160 см.

Был одет в черную кофту, свитер, брюки и черные сандалии.

Отмечается, что пенсионер может быть дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038 и 8(4012) 520-444.