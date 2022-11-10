В Калининграде у работодателей китайский язык стал востребованнее немецкого

Китайский язык стал более востребован на рынке труда и находится сейчас на пике популярности у работодателей Калининграда. К такому выводу пришли аналитики платформы SuperJob, проанализировав базу вакансий и резюме в городе.

По данным исследования, за год в регионе стало в 1,7 раза больше вакансий, где требуется знание китайского. Востребованность китайского языка за последнее время значительно выросла, он потеснил французский и немецкий языки. Испанский язык покинул топ-5, уступив позиции итальянскому.

На рынке труда чаще всего требуются специалисты со знанием китайского языка: менеджеры внешнеэкономической деятельности, специалисты по снабжению, специалисты по закупкам, переводчики, менеджеры по продажам.

В топ-5 наиболее востребованных в вакансиях иностранных языков вошли (в порядке убывания): английский, китайский, французский, немецкий и итальянский.