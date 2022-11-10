Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 7:39

Калининградец подарил другу украденный мотоцикл

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Калининграде полицейские раскрыли кражу мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

18-летний калининградец припарковал вечером свое транспортное средство возле дома по ул. Ген. Толстикова, а утром обнаружил, что мотоцикл пропал.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний рецидивист.

По предварительной версии, злоумышленник взломал замок зажигания, завел мотоцикл и уехал на нем к другу, которому в процессе совместного распития спиртного подарил краденый транспорт, не сказав о том, что он добыт криминальным путем. Мужчина принял подарок и поместил его в сарай, где он и был обнаружен оперативниками.

Похищенное имущество изъято и в установленном законом порядке будет передано владельцу.