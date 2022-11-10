Калининградец получил 4,5 года строгача за купюры «банка приколов»

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде вынесли приговор местному жителю, который расплачивался купюрами из «банка приколов». Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В ряде случаев злоумышленник подходил к малознакомым людям и просил разменять денежные средства, передавая потерпевшим банкноты «банка приколов», взамен получая настоящие деньги. Иногда мужчина силой отбирал деньги, выхватывая их из кошелька.

Кроме этого, горожанин отобрал у подростка снятые в банкомате деньги и украл из комиссионного магазина 8 мобильных телефон.

Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.