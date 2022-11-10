В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 ноября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 10 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 5 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на:

пр-д Андреевский, 1-й 2-18, 1-19,

ул. Андреевская, 2-32, 1-23,

ул. Георгиевская, 1-9,

ул. Подп. Емельянова, 47-53, 207-251, 226, 230, 151, 156 (школа № 26), 164, 170, 170а, 172-178,

ул. Станиславского, 1-41, 2-32а,

ул. П. Морозова,115б, 115в, 130а, 130б,

ул. Коммунистическая, 36-48, 46а-г, 48а-г, 50-54, 52а-в, 53-59, 56а-г, 58а-58г, 61-79, 79а, 79б,

ул. Печатная, 53-55, 57а,

ул. П. Морозова,115а,

ул. Одесская, 1-25, 2-26, 33-37,

ул. Мичурина, 1, 5-7, 2-16, 13-19, 19а,

ул. Мечникова, 1-19, 2-4, 8-22, 23,

ул. Измаильская, 1-23, 1а, 2-24,

ул. Краснопресненская, 2-28,

ул. Семипалатинская, 1а, 2-4, 5-7, 13, 17.

С 9:00 до 20:00 будет отключено холодное водоснабжение на ул. П. Морозова, 2-2а, 4-4а, ул. Киевской, 111-119.

С 8:00 до 17:00 отключено отопление и горячая вода по следующим адресам:

ул. Белинского, 38-44, 53-63, 61а,

ул. Глазунова, 7-7а, 9-13, 9а,

ул. Брусничная, 2, 5-13,

ул. Воздушная, 2-10, 12-22, 21-31,

пер. Воздушный, 4, 9-11,

ул. Добролюбова, 25,

ул. Красносельская, 1-51, 2-12, 36-36а, 38-38а, 40-40а, 60а, 60, 67а, 67б,

ул. Менделеева, 2-12, 12а, 13 (школа № 19), 18 (д/сад № 2),

ул. Серж. Мишина, 1, 3, 8,

пр-кт Победы, 88-94, 130-142, 137, 143, 144а-г, 189, 189а,

пер. Радистов, 2,

ул. Радистов 12-14, 33,

ул. Тенистая аллея, 5-9а, 13-19, 28-32, 35, 38а, 38б (школа № 19).