Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 8:35

Вооруженный ножом калининградец угрожал посетителю магазина

Злоумышленника задержали росгвардейцы
Виктор Сергеев
.

.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали вооруженного покупателя, который угрожал посетителю магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в кафе-магазине на улице Интернациональной. Злоумышленник начал приставать к покупателю, конфликт перерос в драку.

Тогда пьяный дебошир достал нож и стал угрожать 23-летнему мужчине расправой. Агрессора удалось вытолкать из магазина, но уходить тот не торопился и поджидал посетителя на улице, выкрикивая угрозы и демонстрируя нож.

При попытке скрыться мужчина успел выкинуть орудие, оно было обнаружено неподалеку от магазина. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.