Вооруженный ножом калининградец угрожал посетителю магазина

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали вооруженного покупателя, который угрожал посетителю магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в кафе-магазине на улице Интернациональной. Злоумышленник начал приставать к покупателю, конфликт перерос в драку.

Тогда пьяный дебошир достал нож и стал угрожать 23-летнему мужчине расправой. Агрессора удалось вытолкать из магазина, но уходить тот не торопился и поджидал посетителя на улице, выкрикивая угрозы и демонстрируя нож.

При попытке скрыться мужчина успел выкинуть орудие, оно было обнаружено неподалеку от магазина. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.