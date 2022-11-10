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НовостиПолитика10 ноября 2022 11:30

Мобилизованные калининградцы отрабатывают «танковую карусель» на полигонах

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области сформированные из мобилизованных танковые экипажи отрабатывают на практике тактику «танковая карусель». Учения проходят в различное время суток, сообщает пресс-служба Балтфлота.

В подобной методике танкового боя реализованы сложные задачи для экипажа. В частности, на 200 метров увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-мм пушки танка – до 2200 метров. За счёт сокращения времени показа мишеней возрастают и темпы стрельбы.

В ходе упражнений огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, ведется экипажами танков беспрерывно с места при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту.

В этапе боевых стрельб принимают участие около 100 танкистов и задействовано порядка 20 танков Т-72Б3М.