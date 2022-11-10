Калининградский яхтсмен завоевал серебро первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На Черном море прошли национальное первенство в международном и самом массовом в мире классе судов типа «Оптимист». Призовые места разыграли 308 перспективных воспитанников школ парусного спорта из 15 регионов РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, статус одного из лучших подтвердил Егор Сидельников из городской спортивной школы Пионерского и академии парусного спорта Санкт-Петербурга. Один из самых стабильных яхсменов своего поколения успешно квалифицировался в элитный «золотой флот» и занял среди лидеров второе место из 64 возможных.

Из пяти гонок, формировавших итоговую турнирную таблицу, Егор выиграл одну, ещё в двух пришёл к финишу на втором месте. В четвёртой гонке он финишировал четвёртым, а в заключительном пятом соревновании очков в общий зачёт не заработал и уступил лишь сопернику из подмосковного клуба «Водник».