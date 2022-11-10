Калининградские приставы помогли 85 сиротам получить квартиры

. Фото: Служба судебных приставов

С начала 2022 года калининградские приставы помогли 85 молодым жителя области из числа детей-сирот получить благоустроенные квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Еще 59 человек, относящихся к этой категории, стали обладателями жилищных сертификатов.

«Чтобы добиться исполнения решений судов, в рамках некоторых исполнительных производств судебным приставам пришлось привлечь к административной ответственности органы, в чью компетенцию входит предоставление жилья детям, оставшимся без попечения родителей», - заявили в пресс-службе ведомства.