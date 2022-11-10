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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:43

Семьям мобилизованных жителей Гурьевского района подарили дрова

Виктор Сергеев
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Фото: vk.com

Волонтеры при поддержке предпринимателей организовали доставку дров семьям мобилизованных жителей Гурьевского района. Об этом сообщается на странице администрации Гурьевска в «Вконтакте».

Дрова уже доставлены семьям мобилизованных из поселков Малое Луговое, Матвеевка, Апрелевка, Доброе, Низовье, Ушаково, Малинники, Сазоновка, Малое Лесное, Победино, Рожково, Матросово и Овражное.

Власти напоминают, что в муниципалитете стартовала Эстафета добрых дел, в ходе которой можно оказывать бесплатные услуги и помощь семьям мобилизованных.