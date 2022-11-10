Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения подтверждены в 11 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 35 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Балтийский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 3,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 1.