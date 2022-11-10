Власти озвучили степень готовности улиц П. Морозова и Транспортной в Калининграде

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области входят в завершающую стадию работы по ремонту автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В целом, план выполнен на 80 процентов.

Работы завершены на 11 из 14 объектов. В их числе 40-километровый участок дороги «Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман» от Знаменска до пересечения с трассой Черняховск – Крылово, а также участок трассы «Добровольск – граница Республики Польша» от Нестерова до озера Виштынец.

Кроме того, дорожники отремонтировали обход Багратионовска, дорогу «Медовое – Краснознаменское – Загородное» и участок дороги «Борское –Гвардейск – Истровка» от Гвардейска до Истровки, улицу Автомобильную в Калининграде и улицу Советскую в Янтарном.

Техническая готовность трассы «Ульяново – Маевка – Высокое» составляет 98%, дорожникам осталось укрепить обочины, нанести разметку и обустроить съезды с дороги. В Калининграде готовность улицы П. Морозова оценивается в 95%, улицы Транспортной – 65%.

Отметим, в этом году проводится ремонт 14 участков областных дорог общей протяженностью порядка 200 километров и 12 мостовых сооружений.