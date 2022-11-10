Калининградец пытался перебросить в колонию мобильники, гашиш и дрожжи

. Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

Сотрудники оперативного отдела колонии №13 в поселке Славяновка предотвратили переброс запрещенных веществ на режимную территорию. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

18-летнего злоумышленника задержали на прилегающей территории. У него было 5 мобильных телефонов, полкилограмма дрожжей и почти 30 граммов гашиша.

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Кроме этого, был вычислен заказчик из числа осужденных. Его поместили в штрафной изолятор, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.