Житель Советска зарезал приятеля из-за удочек

В Советске 46-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В августе этого года горожанин и его приятель-ровесник распивали спиртное в беседке на улице Маяковского и по ходу этого приятного занятия поссорились. Как уточнили в пресс-службе облпрокуратуры, один из собутыльников обвинил другого в краже рыболовных удочек. Доказывая свою невиновность, наш антигерой выхватил нож и вонзил его оппоненту между шеей и плечом.

Поверил ли тот столь убедительному доводу – не известно, но самое удивительное, что оба советчанина продолжили свою пирушку! Потом поножовщик заснул, а пробудившись, обнаружил, что приятель тоже спит… вечным сном. И отправился к соседке – просить, чтобы та позвонила в полицию.

- На стадии предварительного следствия обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, - сообщили в региональном Управлении СКР.