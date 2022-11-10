Под Гусевом начали рекультивацию местной свалки

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области, в городе Гусев приступили к рекультивации местной свалки.

Мусорный полигон действовал с 1984-го по 2015 годы и за это время вырос почти вдвое - с первоначально разрешенных 4,52 га до нынешних 8,66 га, выйдя за все установленные пределы. Сейчас производится доставка техники на объект, подрядчик приступил к перемещению зловонных масс и формированию тела свалки.

Заодно в этом малопривлекательном пока месте возведут и строительный городок, ведь для рекультивации понадобится целый год. Работы будут проходить в два этапа: сначала предстоит выполнить техническую, а затем биологическую часть проекта, реализуемого в рамках национального проекта «Экология». Затраты оцениваются в 236,5 млн. рублей.