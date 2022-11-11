Свыше 20 тысяч человек подали заявки на участие в молодежном предпринимательском конкурсе

.

Завершилась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России». Заявки подали свыше 20 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из 85 регионов страны. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в лице трека Росмолодежь.Бизнес.

В лиге молодых предпринимателей конкурсанты попробуют свои силы в номинациях: «Социальная польза», «Прорыв года», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Самозанятый», «Международный бизнес», «Медиабизнес», «Производство», «Агробизнес», «Креативный бизнес». В рамках «молодых предпринимателей» также определят победителя в трех специальных категориях: лучший проект в сфере ESG-технологий, школьная лига и женский бизнес. В этом году в конкурсе появилась «Молодежь с идеями», где участники могут представить свои проекты в четырех направлениях предпринимательства: классическом, социальном, технологическом и креативном.

К участию в лигу «молодых предпринимателей» были приглашены индивидуальные предприниматели, учредители юридического лица, а также самозанятые. В «Молодежь с идеями» – школьники, студенты вузов и ссузов, желающие открыть свое дело.

Среди подавших заявки есть и настоящие звезды своих регионов. Так, конкурсантом стал музыкант, композитор Дмитрий Пермяков из Ижевска – участник шоу «Песни на ТНТ» и «Голос», записавший совместные треки с Натальей Подольской, Митей Фоминым, Анной Седоковой, Lil Kate и Кравцем. Еще один участник конкурса – Алексей Ретунцев из Москвы. Начав учиться на химика-биотехнолога, он вернулся к музыке, которой увлекался с детства. Сейчас пишет песни для себя и других артистов, стал участником ТВ-проекта «Залетай в тренды».

С 16 ноября начнутся очные встречи участников конкурса в разных регионах в рамках итогового отборочного этапа. До этого момента конкурсанты выполняли задания онлайн и получали знания о том, как правильно презентовать свою бизнес-идею. Очная встреча поможет применить все знания на практике (в рамках решения кейсов, участия в бизнес-игре), а также познакомиться с передовым опытом бизнесменов страны.

Финал конкурса пройдет в Москве 25 ноября на площадке Всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства «ТВОЕ ДЕЛО».

Всероссийский конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» – это реальный шанс заявить о себе, получить поддержку для своего бизнеса и найти новых партнеров. Его ключевая цель – выявление и тиражирование успешных практик молодых предпринимателей, а также популяризация молодежного предпринимательства.