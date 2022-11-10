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НовостиЭкономика10 ноября 2022 16:45

Калининградская казна недосчиталась нескольких миллиардов рублей налогов

По сравнению с прошлым годом меньше, чем у нас, собрали только в 5 регионах РФ
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

За год бюджет Калининградской области не дополучил налогов на 5,3 млрд. рублей. Об этом со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza» сообщает РБК-Калининград

В соответствующем списке регионов РФ самый западный оказался на 6 месте, охотно уступив белгородцам (у них минус 5, 6 млрд. рублей), Тюмени (- 6,7 млрд.), Татарстану (- 9, 4 млрд.), Челябинской области (- 11, 5 млрд.). Ну а малопочетное в данном случае лидерство пока удерживает Ханты-Мансийский автономный округ, где сбор налогов снизился на 49,3 млрд. рублей.

Наибольший же прирост налоговых сборов наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве, Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Подмосковье.