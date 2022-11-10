Калининградская область полностью обеспечила себя зерном

Калининградские аграрии собрали уже 680 тысяч тонн зерна, что превышает собственные нужды области. Как отметили в пресс-службе региона, полностью закрыта потребность в пшенице для производства муки, животноводство обеспечено фуражным зерном. Согласно прогнозу итоговый сбор зерна превысит 700 тысяч тонн. На зимнее хранение уже заложена большая часть картофеля (его планируют собрать в общей сложности 123 тысячи тонн) и овощей (их расчетный объем – 70 тысяч тонн).

В ходе рабочего выезда в Полесский, Славский и Краснознаменский округа губернатор заявил о продолжении поддержки строительства новых складов, систем хранения, для того чтобы урожай равномерно распределялся в течение года и не имел серьезных колебаний по цене.

- До конца года в хозяйствах всех категорий планируется получить 230 тысяч тонн молока, 125 тысяч тонн мяса, свыше 269 миллионов яиц, - добавил Антон Алиханов.