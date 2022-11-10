Летчикам Балтфлота вручили знамя времен Великой Отечественной войны

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов с историческим знаменем в руках. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Сегодня на военном аэродроме Чкаловск прошел ритуал передачи исторического знамени Первого гвардейского минно-торпедного авиаполка ВВС Балтийского флота личному составу 4-го гвардейского смешанного авиационного Новгородско-Клайпедского Краснознаменного имени маршала авиации Борзова полка БФ. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов принял знамя времен Великой Отечественной войны из рук ветерана морской авиации генерал-майора в отставке Эдуарда Катаева и передал командиру авиаполка полковнику Дмитрию Дмитриеву.

«Поздравляя авиаторов Балтийского флота с получением воинской реликвии, главком пожелал им успешно выполнять все поставленные задачи и быть достойными памяти героических предшественников, которые первыми из советских летчиков нанесли бомбовый удар по столице гитлеровской Германии - Берлину уже в августе 1941 года, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа. - В ответном слове полковник Дмитриев поблагодарил командование и ветеранов за оказанную честь и заверил, что авиаторы сделают все возможное, чтобы оправдать оказанное им доверие».